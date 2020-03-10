Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Здоровье В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.

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Политика Госдума одобрила поправки в конституцию Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.

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