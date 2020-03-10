Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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