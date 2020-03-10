Экономика
Российская газетаЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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Политика
Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Энергетика
Цены на нефть пошли в рост после обвала
Ранее в Государственной думе прокомментировали резкое падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+.
Энергетика
СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен
Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Авто
В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
Происшествия
Семилетняя девочка покалечилась на камчатской базе «Эдельвейс»
Следователи проводят проверку по факту инцидента на горнолыжной базе «Эдельвейс», где тяжелые травмы получила девочка 2012 года рождения, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Авто
Авторынок в России стареет от года к году
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Культура
Фестиваль Coachella могут перенести на октябрь из-за коронавируса
По данным Billboard, фестиваль может пройти 9 и 16 октября. В случае переноса на Coachella выступят те же артисты, что заявлены в афише.