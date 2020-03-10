Экономика
Российская газетаЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Экономика
ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса
Банк России сделает регуляторные послабления компаниям, работающим в отраслях, которые может затронуть распространение коронавируса COVID-19, сообщил регулятор.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Происшествия
В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб
Армия и оружие
Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных
В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Авто
Красноярская мэрия объяснила необходимость покупки новых иномарок
Красноярск, 11 марта 2020, 08:15 — REGNUM Мэрия Красноярска объяснила необходимость приобретения семи новых автомобилей, что вызвало недовольство жителей и депутатов горсовета, стопроцентным износом и небезопасностью старых.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Футбол
«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на матч Лиги Чемпионов
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев остался в запасе испанской "Валенсии" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой".
Экономика
Киев обвинил рубль и коронавирус в обрушении гривны
Собеседник ФАН считает, что в дальнейшем не последует резкий обвал нефти и рубля, однако гривна, по его словам, уже скоро восстановит свое положение.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Политика
Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах
Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Политика
Российские пранкеры разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Кино
«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате
Оскароносный фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» стал самой кассовой иностранной кинокартиной в британском прокате.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Авто
Nissan возобновил работу своего завода в провинции Хубэй
Другие фирмы тоже возобновили свою работу частично или полностью.