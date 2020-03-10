Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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ЦБ РФ и Минфин могут выбрать период для определения цены акций Сбербанка для акционерного соглашения

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RT на русском вчера в 22:08
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
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РИА Новости вчера в 15:26
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Собеседник ФАН считает, что в дальнейшем не последует резкий обвал нефти и рубля, однако гривна, по его словам, уже скоро восстановит свое положение.
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Путин назвал условия для своего участия в новых президентских выборах

Глава РФ Владимир Путин рассказал о двух условиях, которые должны быть выполнены, чтобы он участвовал в выборах нового президента.
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Nissan возобновил работу своего завода в провинции Хубэй

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