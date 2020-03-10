Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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ЦБ РФ и Минфин могут выбрать период для определения цены акций Сбербанка для акционерного соглашения

Финмаркет01:18

Обвал рынков изменил планы по выкупу акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъвчера в 14:38

Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев

Ведомостивчера в 12:40

В Думе заявили, что оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением

ТАССвчера в 10:48

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфаксвчера в 05:03

ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

РБКвчера в 05:36

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

РИА Новостивчера в 04:30
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Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина

Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Телеканал RTVI вчера в 09:47
Армия и оружие

В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Известия вчера в 14:42
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
RT на русском вчера в 15:10
Общество

Посольство РФ в Италии: у россиян могут возникнуть сложности с выездом

Пресс-служба посольства России в Италии распространила заявление, в котором говорится о возможных проблемах с выездом на Родину у россиян, проживающих на Апеннинах в связи с объявленным в стране карантином из-за вспышки коронавируса нового типа.
Московский Комсомолец вчера в 18:52
Экономика

Авиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%

Авиабилеты за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро.
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«Салават Юлаев» разгромил «Авангард»

Вся Уфа вчера в 04:18
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В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Политика

Изменения в Конституцию приняты Госдумой во втором чтении

Законопроект о поправках в Конституцию России принят Государственной думой России во втором чтении 10 марта.
Красная весна вчера в 10:51
Культура

Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»

Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
ФАН вчера в 06:08
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Армия и оружие

ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:55
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Футбол

Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы

Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Sports.ru вчера в 08:13
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
REGNUM 01:29
Авто

Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России

Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 01:45
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским

Экс-супруги снова замечены вместе. Вчера Рита Дакота отметила свой 30-ый день рождения.
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Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБК вчера в 23:34
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

Генпрокурором Украины впервые может стать женщина

Новым генпрокурором Украины может стать глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.
Известия вчера в 20:57
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:06
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новый российский многоцелевой бронированный автомобиль «ВПК-Урал», который на текущий момент находится на стадии предварительных испытаний, впервые поставлен зарубежному заказчику.
Военное дело 01:16
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
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