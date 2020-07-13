Общество
ИзвестияЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Авто
Владельцы Opel Astra чаще всего задерживают выплаты по кредитам
Владельцы уже не продающихся в России Opel Astra во втором квартале 2020 года чаще других задерживали платежи по автозалогам – процент просрочки у них составил 24%.
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Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Экзамены по истории и физике продолжают основной период ЕГЭ-2020
Продолжительность ЕГЭ и по истории, и по физике составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Правительство Кировской области 05:25
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Свиридова не стала молчать и попросила завистников, которым не нравится пост, просто пройти мимо.
Дни24 01:36
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
News.ru 10 июля в 09:14
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Общество
В Пермском крае сохранили режим самоизоляции
Режим самоизоляции сохранен в Пермском крае до 28 июля, при этом власти ввели ряд послаблений – разрешили работать открытым стадионам и аттракционам в парках, а также возобновить речные круизы длительностью более пяти дней, сообщили региональные власти в своем Telegram-канале.
РИА Новости 06:15
Общество
Перечислены регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (672), Санкт-Петербурге (291), Ханты-Мансийском автономном округе (250) и в Алтайском крае (235).Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:46
Политика
Путин заявил об отсутствии взрывного роста безработицы в РФ
Президент рассказал, что в России не произошло скачка безработицы.
Слово и Дело 04:35
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
Происшествия
ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Sibnet Новости 00:55
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Общество
В Севастополе выявили 10 новых случаев коронавируса
Ожидается, что в указ губернатора добавят рекомендацию для туристов делать тест за три дня до приезда в Севастополь.
Вести.Севастополь 03:17
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации
Вчера «МК» стала известна общая сумма по подготовленным к подаче искам потерпевших к Михаилу Ефремову.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения, который появится на российском рынке.
Motor 03:22
Политика
МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе
Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении МИД России.
RT на русском 06:11
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 14 июля до 70,75 рубля
Банк России установил на 14 июля 2020 г. официальный курс доллара на уровне 70,7479 рубля, что на 48,19 копеек ниже предыдущего показателя.
ТАСС 05:40