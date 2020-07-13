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Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о схеме мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

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ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

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РБКвчера в 23:38

В ЦБ предупредили о новой схеме финансового мошенничества после пандемии

ТК Звездавчера в 20:42

ЦБ рассказал о схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

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RT на русском вчера в 23:05
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В Новой Москве пожарные проверяют поликлинику после срабатывания сигнализации

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ТАСС вчера в 23:53
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ИА Красная Весна вчера в 00:16
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Vprognoze.ru вчера в 16:36
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Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона

Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
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СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском вчера в 10:29
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Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru вчера в 10:14
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Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

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«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
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Футбол

«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

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С 15 июля миллионы компаний в России получат по 15 тыс.рублей

Миллионы жителей России смогут получить новую финансовую поддержку от государства с 15 июля.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Футбол

Карпин: это ненормальный чемпионат России

Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России.
RT на русском вчера в 14:26
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Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Футбол

У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра

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Советский спорт вчера в 15:45
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

Лояльнее итальянцы относятся к китайцам: против них высказались 57% опрошенных. Британцев не хотят пускать в страну 44%.
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Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

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Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

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Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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