Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

В ЦБ предупредили о новой схеме финансового мошенничества после пандемии

ТК Звездавчера в 20:42

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°вчера в 23:05

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Lenta.ru вчера в 10:14
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Общество

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
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Футбол

Полиция задержала 12-летнего мальчика по делу об угрозах в адрес Заа

Пресс-служба ведомства сообщила, что по этому делу был задержан 12-летний мальчик.
Sports.ru вчера в 12:24
Экономика

В России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru 11 июля в 06:40
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Политика

Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества

В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ 00:38
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Наука

Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд

Evo-rus.com вчера в 07:50
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия вчера в 14:39
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 11 июля в 09:17
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона

Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 11 июля в 11:48
Происшествия

Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым подготовили иски

BFM.ru 11 июля в 12:20
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
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Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM вчера в 06:13
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Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
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Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
1K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Спорт

Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября

Cyber.sports.ru вчера в 15:35
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Общество

C самой высокой заболеваемостью туберкулезом регионы назвал Минздрав

Больше всего заражений туберкулезом в России по итогам прошлого года было зафиксировано на Чукотке: 136,9 случаев на 100 тысяч человек населения, передает RT.
Live24 вчера в 03:31
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Tvoe-avto.com 00:40
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Религия

Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии

Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform вчера в 06:18
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ

Rambler News Service 11 июля в 11:25
Финансы

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6615 за сутки).
РБК 00:47
Общество

Новосибирская область открывает торговлю во всех форматах

Власти Новосибирской области в связи со стабильной ситуацией по коронавирусу приняли решение разрешить работу всех видов торговли, в том числе в торговых центрах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
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Общество

В Кузбассе выявили 50 новых носителей коронавируса

REGNUM 00:24
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

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REGNUM вчера в 10:47
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