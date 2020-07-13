Общество

ИзвестияИзвестияЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

ЦБ раскрыл новую схему мошенничества в интернете

URA.Ruвчера в 22:55

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°вчера в 23:05

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Происшествия

В Самаре загорелась кровля склада

РИА Новости 07:17
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Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

Прошлый рекорд был зафиксирован 10 июля, когда за сутки обнаружили больше 228 тысяч заражений.
Замана вчера в 19:49
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Наука

Ученые нашли новый способ продлить жизнь с помощью гормонов

iReactor 08:12
Общество

Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди

Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
REGNUM 06:36
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Общество

В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха

Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 07:20
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
12
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Общество

Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот

Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
RT на русском 08:10
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Общество

Жительница Самарской области получила счет за тепло на 30 млрд рублей

Представители компании быстро разобрались в ситуации. В Самаре местная жительница получила счет за тепло и горячую воду на 30 млрд рублей.
СОВА 06:28
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Армия и оружие

Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии

Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Коммерсант».
Моя Москва.онлайн 02:15
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Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Общество

В Татарстане ЕГЭ по физике сдают 5 756 человек

13 июля в Татарстане проходят единые госэкзамены по физике и истории. Общее количество заявившихся на тестирование – 6 147 человек.
Республика Татарстан 06:41
Экономика

РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
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Футбол

ФК «Ростов» опроверг информацию о возможном уходе Валерия Карпина

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию в СМИ о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина.
Российская газета 08:19
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Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
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Происшествия

Новорожденный ребенок заплакал на собственных похоронах в Индии

ФАН 06:49
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
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Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник.
ТАСС 07:33
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин решил провести выходные с детьми от Юлии Барановской

Известный российский футболист Андрей Аршавин, которого в последнее время часто обвиняли в разгульном образе жизни и полном отсутствии желания общаться с собственными детьми, выполнять свои отцовские обязанности, неожиданно вышел в свет с наследниками.
ГлобалМСК.ру 06:33
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