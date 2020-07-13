Общество
ИзвестияЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
Прошлый рекорд был зафиксирован 10 июля, когда за сутки обнаружили больше 228 тысяч заражений.
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Происшествия
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Вести.Ru 06:03
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Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди
Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
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Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Политика
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
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Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
RT на русском 08:10
Общество
Жительница Самарской области получила счет за тепло на 30 млрд рублей
Представители компании быстро разобрались в ситуации. В Самаре местная жительница получила счет за тепло и горячую воду на 30 млрд рублей.
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При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
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Армия и оружие
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Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Коммерсант».
Моя Москва.онлайн 02:15
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
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Футбол
ФК «Ростов» опроверг информацию о возможном уходе Валерия Карпина
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию в СМИ о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина.
Российская газета 08:19
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
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Политика
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Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России
Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник.
ТАСС 07:33
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Андрей Аршавин решил провести выходные с детьми от Юлии Барановской
Известный российский футболист Андрей Аршавин, которого в последнее время часто обвиняли в разгульном образе жизни и полном отсутствии желания общаться с собственными детьми, выполнять свои отцовские обязанности, неожиданно вышел в свет с наследниками.
ГлобалМСК.ру 06:33