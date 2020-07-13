Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

ЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новости20:14

Подробнее о событии

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°23:05

ЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу

РИА Новости20:14

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъ22:14

Стала известна новая схема финансового мошенничества через рекламу

Москва 2421:57

В ЦБ сообщили о схеме финансового мошенничества через рекламу

РЕН ТВ21:37

В ЦБ предупредили о новой схеме финансового мошенничества после пандемии

ТК Звезда20:42

Центробанк рассказал о новой схеме финансового мошенничества

Lenta.ru22:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Спорт

Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM 16:41
4
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
27
Гаджеты

Опубликованы скрытые функции смартфонов

Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53
34
Финансы

Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Аналитики Сбербанка озвучили прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал 23:20
Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия 23:06
7
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
77
Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
1K
Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев

Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.
CT news 17:40
76
Общество

Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала

В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru 10:57
9,1K
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,5K
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс 22:32
3
Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

ИА Красная Весна 14:12
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
136
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
14
Культура

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн

ToDay News Ufa 16:47
7
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:29
Происшествия

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
22
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
541
Наука

В материнском молоке обнаружены антитела против коронавируса

В грудном молоке переболевших COVID-19 женщин обнаружены антитела к коронавирусу.
РЕН ТВ 17:48
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,3K
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

RT на русском 20:36
Общество

В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса. На 11 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 65 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 04:15
6
Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru 16:36
2
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb вчера в 14:30
9
Шоу-бизнес

Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину общаться с их дочерью

Напомним, ранее адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая рассказала, что хоккеист помогает дочери Таисии и жене финансово, очень трепетно относится к дочке и переживает, что не может с ней видеться.
НТВ 10:47
165
Шоу-бизнес

Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН 00:11
3
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
612
Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
8
Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии

News-24.ru 06:36
39
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa 07:50
331
Как работают Яндекс.Новости?
Главное