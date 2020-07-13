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ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось

ЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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