ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новости20:14
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