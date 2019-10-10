Экономика

ВекВекЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. АБР настаивает на необходимости внести поправки в законы, позволяющие блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Читать в источнике
Комментировать305

Подробнее о событии

Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков

Царьград11 октября в 09:55

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Эхо Москвы11 октября в 02:01

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

АСТВ10 октября в 19:30

Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

URA.Ru10 октября в 19:40

Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

Клопс10 октября в 23:30

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани.
RT на русском 05:01
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия

После массовой драки мигрантов в Петербурге задержаны 43 иностранца

В ходе обысков и других следственных действий по делу о сентябрьской массовой драке мигрантов в центре Петербурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43 нелегальных мигранта.
REGNUM 03:21
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.
Автоновости дня 11 октября в 12:17
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ

Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".
РИА Новости 02:30
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Общество

Подавляющее большинство российских семей заготавливают еду на зиму

Подавляющее большинство семей в РФ (85%) делают продуктовые домашние заготовки, а в селах удельный вес таких семей составляет 93%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 03:50
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 12 октября в 05:11
Музыка

Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт

В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 12 октября в 06:29
Происшествия

Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ

Вести.Ru 04:56
Здоровье

Иван Белозерцев пообещал не закрывать больницы в Пензенской области

Губернатор во время совещания в правительстве региона поднял болезненную для жителей области тему районных больниц.
Пенза-взгляд 02:38
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Авто

В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Армия и оружие

Россия оценила риск открытого конфликта между Анкарой и Дамаском

«Риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик», — отметил он.
Lenta.ru 04:59
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch

News.ru 03:18
Здоровье

Минздрав разработал требования к посещению родственниками реанимации

Проект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, подразумевает, что посещение родственниками пациентов, находящихся в реанимации, будет осуществляться только при согласии самого пациента или его законного представителя, а также с разрешения главы отделения больницы.
RuNews24.ru 11 октября в 17:58
Политика

Евросоюз продлил санкции против России за инцидент в Солсбери

Совет Евросоюза до 16 октября 2020 года продлил санкции, введенные за применение и распространение химического оружия.
Коммерсантъ 03:29
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Политика

В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Происшествия

В Екатеринбурге продолжат поиск пропавшей после продажи машины женщины

В Екатеринбурге волонтёры ПО «Прорыв» продолжат поиски женщины, пропавшей после продажи своего автомобиля Audi Q5.
REGNUM 12 октября в 22:58
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное