Происшествия

ВекВекЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. АБР настаивает на необходимости внести поправки в законы, позволяющие блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков

Царьград11 октября в 09:55

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40

Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

Клопс10 октября в 23:30

Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

URA.Ru10 октября в 19:40

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

АСТВ10 октября в 19:30

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Эхо Москвы11 октября в 02:01
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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка

Российская газета 02:58
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия

Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля

В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Киберспорт

В Fortnite наступил конец света, карту поглотила черная дыра

Sportbox.RU 03:18
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Происшествия

Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек

Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Происшествия

В России бультерьер напал на детей в школьном дворе

Lenta.ru 12 октября в 10:17
Общество

Переход на цифровое вещание завершился в России

Газета.Ru вчера в 22:47
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

REGNUM вчера в 23:32
Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Футбол

Саутгейт о расизме: «Верим, что болгарские власти обеспечат порядок»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии выездного матча отбора Евро-2020 с Болгарией выразил надежду, что игра пройдет без инцидентов.
Sports.ru 02:47
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники чаще всего допускают ошибки в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:45
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России

Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Политика

В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине

В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.
Новостной фронт вчера в 23:53
Общество

Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО

Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Говорит Москва 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
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