Экономика

Государственные ВестиГосударственные ВестиЦентробанк сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждают человека, что блокируют подозрительные транзакции, а сами производят хищения денежных средств со счета.
Читать в источнике
Комментировать305

Подробнее о событии

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

URA.Ru10 октября в 19:40

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Эхо Москвы11 октября в 02:01

Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

Клопс10 октября в 23:30

Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков

Царьград11 октября в 09:55

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

АСТВ10 октября в 19:30

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Единоборства

Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Общество

Москвичей предупредили о начале предзимья

РИАМО – 13 окт. В Москве наступает метеорологический сезон предзимье, ожидается понижение температуры, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 04:03
Политика

Туристам в Крыму ограничили мобильный интернет

При обращении к крымским операторам мобильной связи абоненты с проблемами интернет-доступа получают совет проконсультироваться у МТС.
ИА Крыминформ 01:08
Политика

Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Кино

Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим

РИА Новости 04:30
Политика

Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2»

Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции «Пакш-2», в строительстве которой Россия принимает участие, сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
Взгляд.ру 07:31
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Игры

Создатели мода Long War к XCOM выпустили первый трейлер Terra Invicta

Игромания.ру вчера в 11:40
Армия и оружие

Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

Lenta.ru 03:50
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Вологжанка умерла после липосакции

35-летняя женщина скончалась после операции по липосакции в Вологде.
Московский Комсомолец 07:13
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Культура

Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки

Амурская правда вчера в 23:05
Политика

Зеленский посетит Донбасс 14 октября

Украина.ру 03:53
Политика

Brexit состоится 31 октября, подтвердила Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что правительство страны осуществит выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) 31 октября, а также выберет новую схему партнерства с ЕС.
Газета.Ru 07:48
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Политика

Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу

Президент РФ Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета.
Life.ru 06:45
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Космос

Снимок телескопа Хаббл показал как галактика в созвездии Гидры выглядит в 3D

13.10.19 Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 3717.
Портал Поиск вчера в 08:46
Происшествия

Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
Аргументы недели 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное