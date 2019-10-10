Экономика
Государственные ВестиЦентробанк сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждают человека, что блокируют подозрительные транзакции, а сами производят хищения денежных средств со счета.
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Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами
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Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков
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При обращении к крымским операторам мобильной связи абоненты с проблемами интернет-доступа получают совет проконсультироваться у МТС.
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Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2»
Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции «Пакш-2», в строительстве которой Россия принимает участие, сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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Создатели мода Long War к XCOM выпустили первый трейлер Terra Invicta
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