Происшествия
ВекЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. АБР настаивает на необходимости внести поправки в законы, позволяющие блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Читать в источнике
Оценить371
Подробнее о событии
Показать все источники
Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков
Царьград11 октября в 09:55
Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях
Вести.Ru10 октября в 22:22
Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Эхо Москвы11 октября в 02:01
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
Путин отправляется с блиц-визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ
BFM.ru вчера в 22:40
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое
Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:26
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Нюша удалила свою фирменную родинку
Родинка над верхней губой была «фирменной фишкой» звездной красавицы.
Wday.ru 01:40
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12 октября в 12:12
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
REGNUM вчера в 23:32
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Происшествия
В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Армия и оружие
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
РИА Новости вчера в 17:22
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.
Вести.Ru 01:00
Политика
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки
Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Энергетика
ЛУКОЙЛ назвал условие для участия в проектах на шельфе в Арктике
Компания не называла сумму потенциальных инвестиций, поскольку пока информации об условиях либерализации доступа к шельфу недостаточно.
РБК 03:27
Происшествия
Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области
По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
REGNUM 02:13
Футбол
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
В матче 8-го тура группы I отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная России обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальную стадию турнира.
Газета.Ru 03:23
Армия и оружие
Трамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
Радио Sputnik вчера в 12:55
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине на Кубке мира
Чемпионат вчера в 02:33
Здоровье
Уйба: на протонную терапию возьмем только самые сложные случаи
Всего, по оценкам Уйбы, в России в протонной терапии нуждаются «десятки тысяч пациентов», а центр рассчитан на 1,2 тысячи случаев в год.
Vademecum 11 октября в 05:17
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Евросоюз может ввести оружейное эмбарго против Турции
Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.
News.ru 12 октября в 21:00
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго
Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46