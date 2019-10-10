Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. АБР настаивает на необходимости внести поправки в законы, позволяющие блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

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