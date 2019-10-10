с чего всё началось

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Политика Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Гаджеты Samsung вложит $11 млрд в дисплеи нового поколения Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Спорт Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян Президент России Владимир Путин предложил подумать о стимулировании работников, которые занимаются спортом и их работодателей.

Единоборства Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.

Общество Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Политика Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.

Армия и оружие Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Армия и оружие Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Политика Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Политика Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.

Культура Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов» 9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.

Армия и оружие Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова» Известный портал Goal выпустил статью, в которой говорится об интересе клуба «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиасу Норманну.

Общество Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.