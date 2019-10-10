Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
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с чего всё началось
Об этом сообщается
 в отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.
RT на русском10:00

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ЦБ рассказал о новом способе обмана клиентов банков

RT на русском10:00

ЦБ назвал новый способ обмана клиентов банков

Национальная служба новостей10:47

Деньги россиян начали воровать по-новому

Lenta.ru10:08

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Российская газета10:53

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Газета.Ru09:21

ЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков

РБК09:14

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

РИА Новости08:37
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика

Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
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Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
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Шомуродов забил за Узбекистан в отборе ЧМ-2022

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Гаджеты

Samsung вложит $11 млрд в дисплеи нового поколения

Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
News.ru 09:13
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Спорт

Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян

Президент России Владимир Путин предложил подумать о стимулировании работников, которые занимаются спортом и их работодателей.
Взгляд.ру 10:15
Единоборства

Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Российская газета 08:48
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.
RT на русском 10:31
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

РИА Новости 08:40
Армия и оружие

Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
RT на русском 09:30
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Политика

Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
РБК 10:11
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика

Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе

Lenta.ru 06:16
Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Культура

Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками

Аргументы недели 08:56
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Известный портал Goal выпустил статью, в которой говорится об интересе клуба «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиасу Норманну.
REGNUM 08:23
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Авто

Bentley представил специальное исполнение нового Flying Spur

Новое исполнение представляет собой стайлинг-пакет, который также доступен на других моделях бренда.
Движок 09:37
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