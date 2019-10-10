Экономика
АСТВЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Арсенал банковских мошенников пополнился в этом году новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, сообщает РИА Новости.
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