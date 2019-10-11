Экономика

Expert.ruExpert.ruЦБ рассказал о новом способе краж с банковских карт

Как говорится в отчете Центрального банка России, у мошенников появился новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Преступники выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров, пишет РИА «Новости».
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков

Царьград11 октября в 09:55

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

АСТВ10 октября в 19:30

Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

Клопс10 октября в 23:30

Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

URA.Ru10 октября в 19:40

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Эхо Москвы11 октября в 02:01

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40
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Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Политика

Володин призвал законодательно бороться с терроризмом

Днём ранее, как писал News.ru, Володин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Экономика

Отмотать срок: непроданные продукты начнут отправлять на переработку

Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.
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Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Гаджеты

Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD

Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
3DNews 09:15
Армия и оружие

В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 20:55
Политика

Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы страны отнестись с уважением к праву граждан страны на мирный протест.
News.ru 14:00
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Политика

Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Политика

Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить парламентариям поддержать любое соглашение по Brexit в течение суток после саммита ЕС.
News.ru вчера в 00:00
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 20:50
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Кино

Вышел трейлер «Путешествия доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Российская премьера фильма запланирована на 20 февраля 2020 года, мировая состоится на месяц раньше — 17 января.
News.ru 18:53
Общество

Судья КC вынес вердикт российскому образованию

Константин Арановский поставил под сомнение ценность дипломов отечественных вузов Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования.
Коммерсантъ 18:59
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
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Происшествия

Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске

По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Авто

АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
Автоновости дня 11 октября в 02:21
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Постепенно тучи рассеются и у вас появятся шансы поправить свои дела.
Алтайская правда 19:59
Гаджеты

Microsoft добавила на клавиатуру новые кнопки

Две новые кнопки появятся на клавиатуре Microsoft — для эмодзи (Emoji) и работы с Office.
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Происшествия

Выходец с Кавказа убит в Киеве

Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел 21:09
Хоккей

Петр Чех дебютировал в хоккее с победы

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
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Космос

НАСА запустило с самолета ракету со спутником для изучения ионосферы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) успешно запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.
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Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис".
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Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Авто

В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США

Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
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Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 11 октября в 03:35
Политика

Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта

Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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