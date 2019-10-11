Как говорится в отчете Центрального банка России, у мошенников появился новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Преступники выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров, пишет РИА «Новости».

ЦБ рассказал о новом способе краж с банковских карт

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Политика Володин призвал законодательно бороться с терроризмом Днём ранее, как писал News.ru, Володин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Политика Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.

Политика Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить парламентариям поддержать любое соглашение по Brexit в течение суток после саммита ЕС.

Армия и оружие Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Общество Судья КC вынес вердикт российскому образованию Константин Арановский поставил под сомнение ценность дипломов отечественных вузов Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования.

Религия Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.

Авто АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Постепенно тучи рассеются и у вас появятся шансы поправить свои дела.

Гаджеты Microsoft добавила на клавиатуру новые кнопки Две новые кнопки появятся на клавиатуре Microsoft — для эмодзи (Emoji) и работы с Office.

Происшествия Выходец с Кавказа убит в Киеве Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.

Политика Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.