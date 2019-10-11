Экономика

Expert.ruExpert.ruЦБ рассказал о новом способе краж с банковских карт

Как говорится в отчете Центрального банка России, у мошенников появился новый способ кражи денег с банковских карт россиян. Преступники выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров, пишет РИА «Новости».
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков

Царьград11 октября в 09:55

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Эхо Москвы11 октября в 02:01

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

АСТВ10 октября в 19:30

Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

URA.Ru10 октября в 19:40

Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

Клопс10 октября в 23:30

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40
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Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru вчера в 16:55
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество

В России завершается переход на цифровое вещание

В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.
Вести.Ru 01:00
Происшествия

В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Известия вчера в 18:40
Армия и оружие

Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада

Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Восточном Средиземноморье.
Телеканал 360° 01:43
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго

Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Волейбол

Сборная России проиграла США на Кубке мира

Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Религия

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ru вчера в 18:32
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на триллион рублей

Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей.
Piter.tv 11 октября в 13:02
Происшествия

В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек

В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Гаджеты

Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах

Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra вчера в 10:26
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Футбол

Дзюба по-доброму пошутил над коллегой по сборной Черышевым после матча

Слово и Дело 00:56
Технологии

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Единоборства

Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

Discover24 вчера в 05:38
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Политика

О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело

Против бывшего губернатора челябинской области Бориса Дубровского завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат Игорь Трунов.
Взгляд.ру 11 октября в 15:34
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Происшествия

Украинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru вчера в 19:09
Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол

Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
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