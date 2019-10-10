Экономика
Газета.RuЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Технологии
В Китае построили «подлодку без головы»
ГЛАС.RU 09:16
Политика
Особый статус Донбасса и федерализация не развалят Украину — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев подписал минские соглашения, которые предусматривают предоставление Донбассу особого статуса.
REGNUM 06:17
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Баскетбол
«Москва — мой дом. Но я бы отказался от возможности выступить за Россию на Олимпиаде». Откровения Кайла Хайнса
Новый выпуск программы Алексея Ягудина «Тает лед», главным героем которого стал баскетболист Кайл Хайнс.
Матч ТВ 10:20
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14 и 15 октября
Президент России Владимир Путин 14 октября совершит официальный визит в Саудовскую Аравию.
РЕН ТВ 09:39
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Футбол
Президент «Лиона»: Моуринью уже выбрал новый клуб
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал отказ бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб.
Чемпионат 07:39
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Здоровье
Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах
Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor вчера в 04:01
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус 07 октября в 10:25
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Российская газета 08:48
Кино
Митяй из сериала «Сваты» объявил об уходе из проекта
iReactor вчера в 11:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном
Добавим, что «Ростов» оценивает своего хавбека в 17-20 миллионов евро. Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года.
ODDS.ru 08:26