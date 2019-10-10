Экономика
Газета.RuЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.РИА Новости08:37
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Армия и оружие
Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Украина.ру 05:45
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens вчера в 03:27
Экономика
В Белгородской области запустили новый мусороперерабатывающий завод
Rambler News Service 08:54
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Энергетика
Шведский суд поставит точку в споре «Газпрома» с «Нафтогазом»
"Газпром" указывает, что Стокгольмский суд своим решением снизил обязательства "Нафтогаза" по условию "бери или плати" более чем в десять раз — с 52 до пяти миллиардов кубометров в год, но при этом оставил без изменений обязательства российской компании по объемам украинского транзита.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика
Путин оценил результаты по снижению употребления россиянами алкоголя
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного в России, которые были также замечены Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости 08:10
Футбол
Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме
Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Политика
Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию
15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Ведомости 09:07
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета 04:07
Происшествия
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru вчера в 06:17
Политика
Зеленский опроверг попытки шантажа с обменом Крыма на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его никто не шантажировал с предложением о завершении вооруженного конфликта в Донбассе в обмен на признание Крыма российской территорией.
Известия 10:04
Шоу-бизнес
Врач дал Заворотнюк 48 часов на лечение паралича
Культуромания 09:10
Происшествия
На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба
На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба.
РБК 10:04
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Американская компания Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, сообщает Reuters.
DP.RU 05:57
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск
Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Говорит Москва 10:11
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Soccer.ru 07:44
Политика
Зеленский заявил, что сайт «Миротворец» должен исправлять свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки, но сам он закрыть его не имеет права.
ТАСС 10:13