Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

с чего всё началось

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Армия и оружие Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Гаджеты На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

Армия и оружие В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.

Происшествия Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.

Энергетика Шведский суд поставит точку в споре «Газпрома» с «Нафтогазом» "Газпром" указывает, что Стокгольмский суд своим решением снизил обязательства "Нафтогаза" по условию "бери или плати" более чем в десять раз — с 52 до пяти миллиардов кубометров в год, но при этом оставил без изменений обязательства российской компании по объемам украинского транзита.

Политика Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17 Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Политика Путин оценил результаты по снижению употребления россиянами алкоголя Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного в России, которые были также замечены Всемирной организацией здравоохранения.

Футбол Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.

Экономика Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.

Политика Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию 15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Политика Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".

Происшествия В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.

Политика Зеленский опроверг попытки шантажа с обменом Крыма на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его никто не шантажировал с предложением о завершении вооруженного конфликта в Донбассе в обмен на признание Крыма российской территорией.

Происшествия На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба.

Гаджеты Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге Американская компания Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, сообщает Reuters.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.