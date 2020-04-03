Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Центробанк РФ не разрешил уйти на каникулы части финансовых организаций

ИА Красная Веснавчера в 02:02

Российские банки будут предоставлять клиентам услуги дистанционно

РИАМО03 апреля в 10:10

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00
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Политика

Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Москва 24 06:50
Происшествия

Коронавирус не обнаружен у родственников инфицированной забайкалки

Новая коронавирусная инфекция не выявлена у пассажиров рейса, на котором прибыла инфицированная забайкалка.
Московский Комсомолец Чита 05:38
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус у депутата взяли 29 марта — когда он вызвал врача из-за высокой температуры.
Коммерсантъ 05:54
Экономика

Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru 05:20
Общество

Прилетевших из Томска в Москву пассажиров изолируют на две недели

Пассажиры, прилетевшие в Томск из Москвы, с 6 апреля будут изолированы на две недели из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 09:14
Общество

Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
РИА Новости 09:30
Общество

В Подмосковье выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии из больниц Подмосковья выписаны 34 человека, которые вылечились от коронавируса.
Говорит Москва 08:22
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Технологии

Число пользователей Cisco Webex достигло в марте 324 млн

Количество пользователей приложения для видеоконференций Webex компании Cisco Systems достигло в марте 324 млн, при этом их число в США с тех пор, как пандемия коронавируса вынудила многих работников трудится из дома, выросло в 2,5 раза.
IT-World вчера в 14:56
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Транспорт

Белоруссия отменила все поезда в Москву

«Белорусская железная дорога» (БЖД) временно отменила два оставшихся поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Ещё можно стать владельцем вездехода в стилистике FJ Cruiser, который имеет бензиновую «шестёрку» производительностью 273 л.с. На африканском рынке он доступен за 678,1 тыс. рэндов (приблизительно 3 млн руб.), а в Эмиратах – за 147 тыс. дирхамов (примерно 3,1 млн руб.).
CarsWeek.ru 07:49
Политика

Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Профиль 01:47
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты для ноутбуков GeForce RTX SUPER

Американская компания NVIDIA представила высокопроизводительные видеокарты семейства GeForce RTX SUPER и версии Max-Q, которые будут устанавливать в игровые ноутбуки.
Live24 03 апреля в 07:43
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 апреля в 09:03
Гаджеты

Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня

Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
3DNews 03 апреля в 02:06
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru 03:32
Общество

Третий пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в городском оперштабе.
РЕН ТВ 08:27
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Вести.Ru 08:30
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