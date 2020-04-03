Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Общество В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.

Общество Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Здоровье Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян Различного рода рекомендации и советы из сети интернет по защите от коронавирусной инфекции могут стать не только бесполезными, но и очень опасными для жизни, информирует издание «Российская газета».

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Политика Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против России и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Общество В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.

Общество В США установлен рекорд по безработице За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Наука У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.