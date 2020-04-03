Коронавирус
Газета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
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В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
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В России от коронавируса за сутки умерли девять человек
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Общество
В США установлен рекорд по безработице
За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
Общество
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Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
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Политика
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Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Здоровье
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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
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Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Общество
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Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
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Для беспрепятственного передвижения в Брянске выдадут пропуска
Спецпропуска позволят в период карантина без проблем передвигаться к месту работы и обратно.
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Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
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Наука
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Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.