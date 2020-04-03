Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00

Банк России проинформировал о работе финорганизаций в «нерабочие дни»

SM News03 апреля в 09:19

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреля

Комсомольская правда11:07
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Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

Известия вчера в 16:23
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
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Смолов нарушил карантин ради поездки в Россию. В «Сельте» его ждут санкции за самоволку

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов нарушил правила карантина и покинул Испанию. Футболист вернулся в Россию по личным делам.
Вести.Ru 10:59
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Здоровье

В Перми объявили карантин в инфекционной больнице, где у врачей подозревают коронавирус

Пермскую краевую инфекционную больницу закрыли на карантин, у пятерых врачей подозревают коронавирус.
ТАСС 09:57
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Samsung готовит наушники в форме фасоли

Samsung готовит конкурента беспроводным наушникам AirPods Pro.
The GEEK 03:51
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Наука

Ученые разгадали загадку «красного знака» в небе над Японией

Современные достижения науки дали возможность ученым разгадать загадку "красного знака", появившегося в небе над Японией 1400 лет назад.
Актуальные Новости 03 апреля в 12:34
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
ЛОТ 07:50
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Экономика

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости 10:14
Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru 03 апреля в 07:00
Общество

Многие продуктовые магазины сокращают режим работы

Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
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Общество

В Югре продлен режим самоизоляции до 1 мая

«Режим повышенной готовности продлён до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая», – сказала глава региона.
Аргументы и Факты - Югра 03:20
Общество

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Екатеринбург-ТВ 05:40
Энергетика

Перенос встречи ОПЕК+ может обрушить цены на нефть

Перенос виртуальной встречи между странами ОПЕК+ и может вызвать новый обвал цен на нефть, считает ряд экспертов, 4 апреля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 09:18
Общество

В ВОЗ назвали «самый явный» симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
РИА Новости 10:50
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
ТК Звезда 03:55
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Происшествия

Житель Томска нарушил карантин и посетил пять регионов России

Сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск, обнаружили, что один из пассажиров 2 апреля пересек границу РФ, однако не стал соблюдать двухнедельный карантин и за два дня посетил Москву, Московскую, Псковскую и Новосибирскую области.
ТАСС 06:19
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

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REGNUM 08:44
Шоу-бизнес

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RuNews24.ru 03:12
Общество

Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентская газета 09:58
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Глава Прикамья прокомментировал смерть журналистки с коронавирусом

RT на русском 02 апреля в 04:51
Происшествия

Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

Российская газета 05:29
Общество

Свердловчан предупредили о сильных снегопадах и гололёде

Областная газета 07:07
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