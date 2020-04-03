Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Реальное время03 апреля в 08:04

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

Российские банки будут предоставлять клиентам услуги дистанционно

РИАМО03 апреля в 10:10

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00
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Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Общество

За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.
RT на русском 06:33
Происшествия

Заражённых коронавирусом челябинцев стало 27

Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.
REGNUM 02:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Энергетика

Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
Правда УрФО 03 апреля в 13:06
Общество

Число жителей Заречного с подозрением на коронавирус выросло до трех

Число жителей Заречного Пензенской области с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло с двух до трех человек.
PenzaNews 03:31
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Известия 04:02
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
РИА Новости 06:05
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма

Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
ИА Крыминформ 03:28
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом.
Моссовет 06:31
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 05:00
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Общество

В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции

Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
ТАСС 05:11
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

Союзное Вече 03 апреля в 06:41
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков

MobiDevices 02 апреля в 06:39
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс вчера в 05:59
Общество

Оставшиеся в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме

Трое россиян поселились в заброшенном храме на острове Пхукет в Таиланде после того, как не смогли вылететь на родину из-за отмены рейса, сообщает The Thaiger.
Московский Комсомолец 06:29
Культура

6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Россия – Культура 03 апреля в 03:44
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