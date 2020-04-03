Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Происшествия Заражённых коронавирусом челябинцев стало 27 Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.

Энергетика Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.

Происшествия 11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.

Общество В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.

Общество Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Происшествия В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Происшествия В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Общество Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.