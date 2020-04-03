Коронавирус
Газета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Общество
За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.
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Заражённых коронавирусом челябинцев стало 27
Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.
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Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
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Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Энергетика
Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти
Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
Общество
Число жителей Заречного с подозрением на коронавирус выросло до трех
Число жителей Заречного Пензенской области с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло с двух до трех человек.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Происшествия
11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске
По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса
В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
Общество
Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма
Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Общество
В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции
Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
Общество
Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Музыка
Группа Little Big даст онлайн-концерт
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
Оставшиеся в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме
Трое россиян поселились в заброшенном храме на острове Пхукет в Таиланде после того, как не смогли вылететь на родину из-за отмены рейса, сообщает The Thaiger.
Культура
6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.