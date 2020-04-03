Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

Банк России проинформировал о работе финорганизаций в «нерабочие дни»

SM News03 апреля в 09:19

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреля

Комсомольская правда11:07

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00
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Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Футболиста "Манчестер Сити" Кайла Уокера накажут за вызов проституток, сообщает Mirror.
Газета.Ru 13:18
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Здоровье

В Роспотребнадзоре не заметили взрывного роста заражения коронавирусом

Попова уточнила, что на данном этапе в стране наблюдается экспоненциальный, а не взрывной рост числа инфицированных.
Моя Москва.онлайн 09:39
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Общество

В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 за весь период.
Известия 13:02
Общество

В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Общество

Число умерших от коронавируса в Турции превысило 500

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране увеличилось с 425 до 501.
RT на русском вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Джиган попал в реабилитационный центр

Ранее Джиган некоторое время пытался проходить реабилитацию в клинике в Майами, однако тогда никаких положительных результатов не последовало.
OvideO.ru вчера в 21:07
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Происшествия

В Курской области карантин по коронавирусу сняли с 612 человек

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, на 7:30 5 апреля в Курской области по наблюдением врачей находятся 332 человека.
ГТРК Курск 05:37
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
ИА Красная Весна 11:36
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Армия и оружие

Минобороны Украины провело испытания нового танка Т-72

Испытания танка Т-72 проводятся на полигоне учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, 5 апреля сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 11:55
Экономика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
Общество

В Киеве запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Власти Киева запретили жителям города выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.
РБК 13:28
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Культура

Соседов высмеял вокальные данные дочери Валерии

News.ru 12:35
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года.
Российская газета 13:20
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Здоровье

Вылечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Вирусолог рассказал о заразности вылечившихся от COVID-19.
ToDay News Ufa 12:05
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области

RT на русском 02:44
Экономика

Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
Народные новости 13:30
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