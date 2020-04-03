Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Общество Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.

Общество Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.

Общество Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.

Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Общество Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции Отвечая на вопрос, будут ли правительством Подмосковья подготовлены послабления для бизнеса или будут введены дополнительные ограничения, Воробьев сказал: «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем».

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

Спорт Тарасов рассказал о своей жизни во время эпидемии коронавируса Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов рассказал о своей жизни во время приостановки сезона в связи с распространением коронавируса.

Общество В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

Здоровье Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.