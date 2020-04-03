Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

Российские банки будут предоставлять клиентам услуги дистанционно

РИАМО03 апреля в 10:10

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреля

Комсомольская правда11:07

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00
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Общество

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Культура

Шесть музеев России вошли в рейтинг самых посещаемых в мире

МИР 24 15:04
Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Общество

Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья

В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Политическая Экспертиза 05:37
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

На одном из островов Греции ввели комендантский час

Ранее на острове Миконос выявили второй случай заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:45
Общество

Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Отвечая на вопрос, будут ли правительством Подмосковья подготовлены послабления для бизнеса или будут введены дополнительные ограничения, Воробьев сказал: «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем».
РБК 15:20
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Футбол

«Динамо» объявило о снижении зарплат футболистов клуба на 40%

Московский футбольный клуб «Динамо» договорился с игроками о снижении зарплат на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.
RT на русском 14:08
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка

Сотрудники больницы в Нью-Йорке помешали съемочной группе ВГТРК снять сюжет в медучреждении.
Газета.Ru 15:17
Спорт

Тарасов рассказал о своей жизни во время эпидемии коронавируса

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов рассказал о своей жизни во время приостановки сезона в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 15:03
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru 03 апреля в 13:03
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Общество

Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов

Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
News.ru 10:42
Здоровье

Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Журналистская правда 11:58
Наука

Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу

Ледник, располагающийся в Антарктике, стремительно тает и может привести к настоящей катастрофе.
Волгоградская правда 14:52
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Гаджеты

Новый Apple iPhone 9 неизбежно приближается к выпуску

Появляется довольно много вопросов о дате выпуска iPhone 9. Все потому, что этот год проходит далеко не так, как мы ожидали, когда речь заходит о выпуске новых продуктов.
МИТ 03 апреля в 10:01
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Деловое.ТВ 09:08
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
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