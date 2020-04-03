Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Центробанк РФ не разрешил уйти на каникулы части финансовых организаций

ИА Красная Весна02:02

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.рувчера в 07:00

ЦБ РФ рассказал о порядке работы российских банков до конца апреля

Москва 24вчера в 08:41

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информвчера в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ruвчера в 08:04

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМвчера в 07:21

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профильвчера в 09:07
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Происшествия

От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие

BFM.ru 07:36
Общество

В Китае почтили память умерших от коронавируса

В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.
Lenta.ru 04:52
Общество

Китай поставит России 80 млн медицинских масок

Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
RT на русском 10:36
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными

Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.
Российская газета 05:33
Общество

Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом

Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
Газета.Ru 11:35
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Общество

Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

Накануне сообщалось, что с четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
ТАСС 10:36
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело о фейках про коронавирус

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 07:49 — REGNUM В Российской Федерации возбуждено первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
REGNUM 00:49
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
REGNUM 09:32
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Общество

В Башкирии в первый же день составлено 19 протоколов по новому КоАП

В Башкирии указом главы региона с 31 марта введен режим «всеобщей самоизоляции»: передвижение граждан ограничено радиусом 100-150 м от дома.
Коммерсантъ Уфа вчера в 03:24
Происшествия

Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
РБК 10:18
Общество

Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля

Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Prooren.ru 03:09
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru 09:22
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru вчера в 04:23
Общество

В Саянске разрешили открыть магазины и рестораны во время пандемии

В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский под свою ответственность разрешил открыть детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты.
Компания 06:20
Происшествия

«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года

Российский авианесущий крейсер вернется на флот в 2022 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Вести.Ru вчера в 04:43
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось

Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.
Sibnet Новости 02:44
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс вчера в 07:20
Здоровье

Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя

Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
REGNUM 08:55
Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Происшествия

Ещё два случая коронавируса подтверждены в Чувашии

Чебоксары, 4 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Чувашии сегодня, 4 апреля, стало известно ещё о двух подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 11:28
Общество

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Вести Новосибирск вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как её родители относятся к Петросяну

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку.
News.ru 11:48
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