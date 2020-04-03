Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Банк России проинформировал о работе финорганизаций в «нерабочие дни»

SM News03 апреля в 09:19

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Реальное время03 апреля в 08:04

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00
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Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа

На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России.
Аргументы недели 04:48
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

В поселке Рождествено Тульской области могут ввести полный карантин

В случае ухудшения ситуации в населенном пункте введут полный карантин с запретом въезда и выезда и прекращением работы всех общественных мест.
Тульская служба новостей 03:39
Единоборства

Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона

Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
LiveResult.Ru вчера в 16:07
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Общество

Собянин объяснил, почему Москва входит в группу риска по коронавирусу

"Максимально жесткие решения", которые принимает Москва для пресечения распространения коронавируса COVID-19, объясняются тем, что город находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Здоровье

В Омской области ограничивают сообщение между деревнями и сёлами

Сегодня, 4 апреля, в муниципальных районах Омской области ограничивается перемещение граждан.
Омск здесь вчера в 03:16
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11

Коронавирус был выявлен еще у одного жителя Хабаровского края, число инфицированных в регионе достигло 11.
Московский Комсомолец 00:45
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
ТК Звезда 03:55
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Раскрыты занятия россиян во время карантина. Результаты опроса опубликованы на портале «стопкоронавирус.рф».
Авторадио 04:50
Транспорт

Из-за коронавируса ограничили выезд из Кировска и Апатитов

По информации оперативного штаба, с полудня сегодняшнего дня по полночь 18 апреля ограничивается не только въезд, но и выезд из Кировска и Апатитов.
Би-порт 04:50
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Технологии

Apple Music вышел на второе место по популярности среди музыкальных стриминговых сервисов

Доля выручки сервиса Apple Music выросла до 24 %, тогда как Spotify получает 31 % от общего дохода рынка.
3DNews 04:44
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
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