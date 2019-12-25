Коронавирус
Газета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Происшествия
В России возбудили первое уголовное дело за фейк о коронавирусе
Дело возбудили по статье 207.1 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом
Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Политика
Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса
По данным американского университета Джона Хопкинса, к полуночи 5 апреля в США число заразившихся коронавирусом достигло 305 тыс. человек.
Политика
Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Политика
Reuters: Трамп лоббировал непроверенные лекарства от вируса
По данным Reuters, Трамп просил руководство Центров по контролю за заболеваниями, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и национальных институтов здоровья сфокусировать внимание на двух конкретных препаратах.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Здоровье
Ученые выяснили, как при заражении Covid-19 происходит потеря обоняния
Вопреки предыдущим представлениям, у нового коронавируса есть типичный симптом. Многие зараженные Covid-19 больше не ощущают запахов.
Наука
Ученые изучили «годовые кольца» зубов
Американские исследователи рассказали, что им удалось обнаружить «отпечатки» событий из жизни после изучения «годовых колец» зубов.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Общество
Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина
Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.
Общество
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Происшествия
В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело
Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Происшествия
В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Происшествия
Больные коронавирусом в Новосибирске идут на поправку
Напомним, что десятый, случай заражения коронавирусом был подтвержден в Новосибирске 1 апреля.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Правительство утвердило порядок помощи оставшимся за рубежом россиянам
Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе.