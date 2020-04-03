Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Общество В Петербурге умер третий больной с коронавирусом 658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.

Происшествия Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.

Общество Названы 6 регионов России без коронавируса В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

Единоборства В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Общество В Татарстане упростили регистрацию при получении цифровых пропусков В Татарстане упростили систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков, позволяющих гражданам покидать свои дома во время самоизоляции.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Общество Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.

Общество У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.

Общество Коронавирус подозревается у жителя района Забайкалья Жителя одного из районов Забайкальского края проверяют на заражение коронавирусом, сообщил 5 апреля в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.