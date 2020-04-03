Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Читать в источнике
Комментировать176

Подробнее о событии

ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреля

Комсомольская правда11:07

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Реальное время03 апреля в 08:04

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ03 апреля в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru03 апреля в 08:04

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль03 апреля в 09:07

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ03 апреля в 07:21

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру03 апреля в 07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Общество

Трамп сообщил о возможном введении пошлин на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортируемую нефть.
Невские Новости 09:13
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти

Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Фонтанка.Ру 09:14
Общество

В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
ЛОТ 07:50
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Происшествия

Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде

Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
REGNUM 12:18
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Футбол

Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России

Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Газета.Ru вчера в 12:59
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Общество

В Татарстане упростили регистрацию при получении цифровых пропусков

В Татарстане упростили систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков, позволяющих гражданам покидать свои дома во время самоизоляции.
Татар-информ 04:10
Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
Транспорт

Белоруссия отменила последние поезда в Россию

«Временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск - Москва, а также № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.
Ридус 05:58
Общество

Бывший премьер Ливии Джибриль умер из-за коронавируса

В одной из больниц Каира из-за коронавируса скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль, сообщают местные СМИ.
Коммерсантъ 10:30
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
РБК 12:32
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Общество

Коронавирус подозревается у жителя района Забайкалья

Жителя одного из районов Забайкальского края проверяют на заражение коронавирусом, сообщил 5 апреля в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.
Чита.Ру 07:43
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Футбол

Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».
Спорт-Экспресс 06:06
Происшествия

Жителю Югры грозит штраф до 100 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

В полиции отметили, что его действия вызвали панику у жителей района.
Говорит Москва 10:45
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное