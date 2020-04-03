Коронавирус
Газета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Общество
Трамп сообщил о возможном введении пошлин на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортируемую нефть.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти
Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Общество
В Петербурге умер третий больной с коронавирусом
658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
Происшествия
Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде
Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Единоборства
В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон
В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Футбол
Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию
Общество
В Татарстане упростили регистрацию при получении цифровых пропусков
В Татарстане упростили систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков, позволяющих гражданам покидать свои дома во время самоизоляции.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Транспорт
Белоруссия отменила последние поезда в Россию
«Временно отменяется курсирование поездов № 2/1 Минск - Москва, а также № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.
Общество
Бывший премьер Ливии Джибриль умер из-за коронавируса
В одной из больниц Каира из-за коронавируса скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль, сообщают местные СМИ.
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Общество
Коронавирус подозревается у жителя района Забайкалья
Жителя одного из районов Забайкальского края проверяют на заражение коронавирусом, сообщил 5 апреля в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.
Здоровье
Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу
Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Футбол
Футболист ЦСКА выложил начало неприличной кричалки про «Спартак»
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили выложил в сториз своего Instagram-аккаунта начало неприличной кричалки про «Спартак».
Происшествия
Жителю Югры грозит штраф до 100 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
В полиции отметили, что его действия вызвали панику у жителей района.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.