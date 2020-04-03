Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Общество В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

Экономика Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.

Происшествия В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Политика Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.