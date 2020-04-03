Коронавирус
Газета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни
Правительство Кировской областивчера в 06:53
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Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
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Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
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Цена нефти Brent ускорила рост до 6%
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