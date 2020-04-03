Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru08:04

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру07:00

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМ07:21

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Реальное время08:04

Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

Правительство Кировской областивчера в 06:53
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
Общество

В Москве создали базу с фото заразившихся коронавирусом

Фотографии всех заразившихся коронавирусом в Москве вносятся в специальную базу для мониторинга их передвижения во время самоизоляции, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 07:03
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Тестовый режим ЧС введут под Петербургом

В одном из населенных пунктов под Санкт-Петербургом введут тестовый режим ЧС.
Lenta.ru 08:15
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Биатлон

Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

Metaratings вчера в 10:45
Общество

В России выявили 601 новый случай коронавируса

За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Эхо Москвы 03:30
Общество

Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции

Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
Life.ru 01 апреля в 21:05
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского Минздрава.
News.ru 06:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных фото

Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне на сайте патентного ведомства Бразилии появились официальные изображения Nissan X-Trail следующей генерации.
Новые автомобили 31 марта в 22:53
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Политика

Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала

Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Территория новостей 06:30
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Взгляд.ру 05:55
Политика

Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом

Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 08:34
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru 08:21
Энергетика

Цена нефти Brent ускорила рост до 6%

По состоянию на 10:58 (мск) цена июньского фьючерса нефти Brent выросла на 6,58% — до $32,05 за баррель.
Известия 04:09
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