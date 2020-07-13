Общество
РИА НовостиЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Общество
В Приморье готовят к запуску крупнейший в крае рыбозавод
На строящемся в Приморье рыбоперерабатывающем заводе "Русский минтай" начали тестировать оборудование. Предприятие станет крупнейшим в крае.
Вести.Ru 03:33
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Футбол
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним
Inc-news.ru 10 июля в 08:13
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Политика
Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию
Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
Газета.Ru 16:51
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Никаких оправданий быть не может
F1news.ru 16:00
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru вчера в 13:50
Армия и оружие
Видео новой версии британского танка Challenger 2 опубликовали в Сети
Модернизированная версия британского танка Challenger 2 от немецкого концерна Rheinmetall была продемонстрирована в Сети.
ПолитРоссия 11:11
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 13
Kursk.com 10 июля в 01:54
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Космос
Первые части стартового стола ракеты «Ангара» прибыли на Восточный
ИА Красная Весна вчера в 17:48
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb вчера в 14:30
Технологии
Эксперты дали рецепты составления и хранения надежного пароля
По данным исследования «Лаборатории Касперского», отдельные пароли для каждого аккаунта создают лишь 39% россиян.
Ридус 21:05
Хоккей
Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон
Леонид Вайсфельд, являющийся бывшим менеджером многих клубов в КХЛ, порассуждал касательно продления договора Дацюка и его текущей команды.
CT news 20:03
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Политика
Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прокомментировал данные о "российском следе" в протестах. Об этом сообщает телеканала Pink.
Газета.Ru 20:34
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия 18:14
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU 06:07
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 08:54
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Певица Холзи в откровенном бикини восхитила фанатов
Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.
ФАН вчера в 07:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40