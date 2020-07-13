Общество
РИА НовостиЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 11:51
Происшествия
Сотрудник полиции попался на незаконной охоте на людей
АиФ Владивосток 21:28
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Температура понизится до 15-20 градусов днем в центре европейской части России со среды.
МордовМедиа 19:56
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Здоровье
Диетолог назвала безопасное количество чипсов и бургеров
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, врач-диетолог Ольга Григорян рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья.
Страна Советов on-line 13:31
Фигурное катание
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
Народные новости вчера в 13:08
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Хоккей
Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона
Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Республике Алтай запретили охоту на сурков
Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии в Республике Алтай запретили охотиться на сурков. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Регион online 14:54
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
Рэпер Элджей похвалился подарком на день рождения. Его жена Настя Ивлеева подарила молодому человеку часы за 7 млн рублей.
Невские Новости 21:45
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Общество
Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России
В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета 17:12
Здоровье
286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец 08:17
Наука
В грудном молоке обнаружили антитела к SARS-CoV-2
По сведениям американских и китайских ученых, в грудном молоке переболевших COVID-19 женщин обнаружены антитела к коронавирусу.
Известия 17:10
Общество
В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 13 человек
За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 471 263, из них за последние сутки – 10 669.Под наблюдением 1 948 человек, 201 прибавилось новых за сутки.
Kursk.com вчера в 03:30
Киберспорт
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ 17:52
Гаджеты
Холдинг из Европы перехватывает у японцев лидерство в EUV наноэлектронике
Оборудование холдинга ASML из Нидерландов чаще всего упоминается при переходе полупроводниковой отрасли на использование литографии с EUV, однако японские поставщики оснастки и материалов не собираются уступать перспективный рынок конкурентам.
ИА Красная Весна 12:02
Авто
Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД
Автомобили с транспортными номерами иностранных государств попали под прицел инспекторов ГАИ.
Лезги газет 16:19
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Правила начисления зарплаты для работников бюджетной сферы в будущем могут претерпеть изменений.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36