с чего всё началось

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

Шоу-бизнес Воеводина пообещала рассказать сыну всю правду об отце 27-летняя Оксана Воеводина выложила в Instagram видео с сыном, который мнет фотографию своего отца - бывшего короля Малайзии Мухаммада V. На опубликованных кадрах семимесячный Леон сидит на полу.

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Происшествия Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщают, что старший сын экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил свою мать, находясь в невменяемом состоянии, передает РИА "Новости".

Политика В Госдуме отреагировали на отставку правительства Отставка правительства России не повлияет на реализацию предложений в послании президента Федеральному собранию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Политика Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.