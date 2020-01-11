Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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