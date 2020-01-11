Экономика
КоммерсантъЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
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