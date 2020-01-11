Экономика
BFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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Энергетика
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Общество
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Генпрокуратура России не нашла «обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности сведений» в декларациях о доходах прокурора Москвы Дениса Попова, сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
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В Казани задержали перекрывших движение ради съемок клипа водителей
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Политика
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Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
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Певица Валерия ответила на требование уехать из России
Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль снова забросали камнями
При движении колонны по трассе главным образом подростки снова забрасывают её камнями. Видно попадание «снарядов» в турецкие KIRPI.
Происшествия
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Общество
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Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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Культура
Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей
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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
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Футбол
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Футболисты московского футбольного клуба ЦСКА отправились на зимние сборы в Испанию.
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Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».