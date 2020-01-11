Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

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По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

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Газета.Ru12 января в 04:50

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
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Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на 5 млрд долларов

Уточняется, что на сумму 5,3 млрд долларов приобретены 2 пакета, которые были проданы в июле и ноябре прошлого года.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:00
Авто

Chevrolet Corvette в третий раз становится лучшим авто года в США

Corvette, обогнавший по показателям Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула авто года в 3-й раз в своей истории — ранее данная модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
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Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы после расследования ФБК

Генпрокуратура России не нашла «обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности сведений» в декларациях о доходах прокурора Москвы Дениса Попова, сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.
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Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.
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Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.
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«Барселона» объявила об отставке Вальверде

Российская газета вчера в 17:44
Происшествия

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В столице Татарстана задержали водителей пяти автомобилей, препятствовавших движению ради съемок клипа, сообщает МВД по Татарстану.
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Вести.Ru 08:42
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Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Политика

Хафтар и Сарадж приглашены на берлинскую конференцию по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.
RT на русском 08:25
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
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Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
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Газета.Ru 07:46
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При движении колонны по трассе главным образом подростки снова забрасывают её камнями. Видно попадание «снарядов» в турецкие KIRPI.
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Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

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Российская газета 08:28
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Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Политика

Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
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Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей

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В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
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В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

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Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
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