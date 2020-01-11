с чего всё началось

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Энергетика Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Общество Южноуральцам пообещали теплую весну По данным метеоцентра «Фобос», весна в 2020 году будет на несколько градусов теплее климатической нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Авто Chevrolet Corvette в третий раз становится лучшим авто года в США Corvette, обогнавший по показателям Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула авто года в 3-й раз в своей истории — ранее данная модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.

Армия и оружие Российско-турецкий патруль снова забросали камнями При движении колонны по трассе главным образом подростки снова забрасывают её камнями. Видно попадание «снарядов» в турецкие KIRPI.

Происшествия Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.