Экономика
КоммерсантъЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Читать в источнике
Оценить2408
с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:44, Ашберн
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Общество
Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
Политика
«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина
В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
Происшествия
Казахстанские СМИ сообщили о задержании губернатора Павлодарской области
Аким (губернатор) Павлодарской области Булат Бакауов был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера
Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
В Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым льдом
Дом начал напоминать замок Снежной королевы. Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на живущих там людей.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию
«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу, заявил глава компании Николай Токарев.
Политика
Министр спорта Колобков ушел в отставку вместе с правительством
Министр спорта России Павел Колобков ушел в отставку вместе с правительством страны.
Экономика
Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Происшествия
В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля
Водитель получил ожоги при возгорании автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Политика
Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как
Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Политика
Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными
На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
Общество
В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья
Здоровье
В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка
В столице Урала закончена внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы.
Политика
Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Экономика
ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году
ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Футбол
В команду года УЕФА вошли пять футболистов «Ливерпуля»
Наибольшее представительство в команде года имеет «Ливерпуль» (пять футболистов).