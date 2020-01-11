с чего всё началось

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

Общество Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.

Экономика Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.

Политика Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.

Политика Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.

Политика Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.

Политика Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.

Здоровье В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка В столице Урала закончена внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы.

Политика Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).