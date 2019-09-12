Экономика
ПРАЙМЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.РИА Новостивчера в 20:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Экономика
Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости вчера в 11:16
Финансы
Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие 3 года
В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3 процента, а 2022 - на 5,9 процентов.
Республиканская Телевизионная Сеть 02:39
Наука
Электрический угорь оказался тремя разными видами рыб
Оказалось, что известная ранее рыба является тремя разными видами. Электрический угорь был открыт около 250 лет назад.
OAnews вчера в 21:01
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru вчера в 13:01
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Кино
Disney снимет сериал-приквел о Дарте Вейдере
Культуромания вчера в 05:50
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Здоровье
Врач назвал продукты, которые улучшат работу стволовых клеток
Известный американский врач Уильям Ли, глава Фонда ангиогенеза (the Angiogenesis Foundation), который занимается поиском нестандартных решений в лечении самых сложных заболеваний, рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы поддерживать работу собственных стволовых клеток.
Доктор Питер вчера в 11:23
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК вчера в 13:29
Политика
Верховная рада отказалась признавать выборы в Крыму
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Krym.News 01:55
Футбол
Егор Титов заявлен в составе ЦДКА в любительской лиге
Российский специалист и бывший игрок «Спартака» Егор Титов заявлен в любительской футбольной лиге (ЛФЛ) за ЦДКА, эмблема которого практически совпадает с ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 10:17
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия
Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей
News.ru вчера в 16:27