Экономика
ФАНЦентробанк РФ дал советы, как не купить ненужную услугу в банке
Член совета директоров Банка России Михаил Мамута рассказал, как не купить ненужную услугу в банке. По его словам, нужно читать договор до совершения услуги или сделки, а также задавать вопросы, в случае возникновения каких-либо затруднений.
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с чего всё началось
Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.РИА Новостивчера в 20:41
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