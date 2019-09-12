Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

с чего всё началось

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута рассказал, как не купить ненужную услугу в банке. По его словам, нужно читать договор до совершения услуги или сделки, а также задавать вопросы, в случае возникновения каких-либо затруднений.

Центробанк РФ дал советы, как не купить ненужную услугу в банке

Армия и оружие В Британии назвали самое опасное оружие России Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.

Общество Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Политика Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

Баскетбол Баскетболисты США остались без медалей чемпионата мира Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.

Экономика Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Интерьер внедорожника Genesis GV70 показали на шпионских снимках Фотографии интерьера нового Genesis GV70 были разосланы в рамках оглашения планов марки на следующий год вице-президентом концерна Hyundai Motors Group.

Гаджеты Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.