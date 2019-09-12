Экономика

ФАНФАНЦентробанк РФ дал советы, как не купить ненужную услугу в банке

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута рассказал, как не купить ненужную услугу в банке. По его словам, нужно читать договор до совершения услуги или сделки, а также задавать вопросы, в случае возникновения каких-либо затруднений.
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В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке

Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
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