Экономика
ПРАЙМЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ 19:57
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
REGNUM 07:18
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек
Электричка сбила двух людей около железнодорожной станции «Ленинская» на Павелецком направлении Московской железной дороги, об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Вести Подмосковья 16:29
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Культура
Музыкант Сергей Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф
Известный российский музыкант Сергей Мазаев предстанет в образе советского лидера Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».
ФАН вчера в 22:25
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru 19:25
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Политика
«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Здоровье
Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.
РБК 20:09
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина
Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
РБК 21:05
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Восьмой старт японского космического грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС был отложен из-за пожара, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Политика Сегодня вчера в 19:44
Экономика
Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.
Коммерсантъ 18:09
Здоровье
Почему полезно пить воду с черным перцем
Вода с черным перцем, использовалась еще в Древней Индии, она также может помочь эффективно бороться с нарушениями, подрывающими здоровье.
MedikForum.ru 20:03
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу
Председатель правительства Дагестана Артем Здунов сообщил, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.
Газета.Ru 19:49
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 16:40
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Армия и оружие
Пистолет «Удав» успешно прошел испытания в России
Российские военные уже испытали новый пистолет "Удав". Его разработал Центральный НИИ точного машиностроения.
РЕН ТВ 21:47
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости 11:16