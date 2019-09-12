Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

с чего всё началось

Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.

ЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Музыка Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.

Политика Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Политика Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Политика Володин поздравил Роднину с днем рождения Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поздравил с днем рождения трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.

Транспорт «Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево» У «Аэроэкспресса» есть лицензия на право перевозок пассажиров автомобильным транспортом. «Ховрино» – конечная станция зеленой ветки.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Общество Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.

Общество Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты приступили к работам по комплексному благоустройству мемориального комплекса на Поклонной горе.

Хоккей Болельщик «Вашингтона» принёс на тренировку Овечкина попугая Болельщик «Вашингтон Кэпиталз» Джон Хоуз принёс на тренировку любимой команды 16-летнего попугая Кэлли.

Интернет Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.

Гаджеты Android или iOS. Картограф выяснил, что выбирают смоляне Отметим, что на ночной карте города специалист отмечает синим цветом локацию пользователей OC Android, а красным – iOS (владельцы iPhone).

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.