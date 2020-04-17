Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки

Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки. Об этом на онлайн пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

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ЦБ может понизить ставку через неделю. Что это значит для инвестора

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Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

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Глава ЦБ Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке в условиях кризиса

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Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

ТАСС07:28
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В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

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Происшествия

Суд арестовал подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

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В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Футбол

«Челси» контактировал с агентами Вернера

Лондонский клуб уже контактировал с агентами игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер, сообщает источник со ссылкой на Kicker.Ранее стало известно, что «Челси» рассматривает возможность приобретения форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Soccer.ru вчера в 03:11
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
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Энергетика

Минэнерго представило компаниям РФ пропорциональные квоты по ОПЕК+

Минэнерго представило российским нефтяным компаниям информацию по необходимому объему сокращений добычи в рамках новой сделки ОПЕК+, они будут распределены пропорционально, сообщил РИА Новости источник в одной из компаний.
ПРАЙМ 12:32
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
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Общество

В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории

Lenta.ru 10:58
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Общество

Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области

На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Наука

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Политика

Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
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Технологии

Официально: Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля

Создатели экшена Streets of Rage 4 назвали дату релиза — 30 апреля. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Lenta.ru 12:32
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Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
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Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
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Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова

Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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