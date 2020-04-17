Экономика
Аргументы и ФактыЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки. Об этом на онлайн пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Здоровье
В Карсуне и Языково Ульяновской области вводится жесткий карантин
Согласно указу, карантин вводится с 0:00 (MSK+1) 18 апреля и до особого распоряжения «в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией».
Коммерсантъ Самара 12:10
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавируса
Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч иен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии.
Lenta.ru 11:39
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Политика
Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.
Известия вчера в 21:15
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Общество
Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:54
Политика
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 10:33
Недвижимость
Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово
Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
ТАСС 11:09
Футбол
Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что он близок к получению российского паспорта.
Бомбардир.ру 11:29
Общество
Китайский посол заявил, что коронавирус пришел не из Уханя
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что источник коронавируса нового типа неизвестен, но он точно возник не в Ухане.
ForPost 09:55
Авто
Chery запатентовала в России новый полноразмерный кроссовер
Китайская Chery запатентовала в России внешний вид своего перспективного полноразмерного кроссовера Exeed VX.
Российская газета 11:00
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
Работающие пенсионеры смогут получить оплачиваемый больничный
Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля.
RuNews24.ru 04:34