Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки. Об этом на онлайн пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 151

Общество Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15". 316

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 653

Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали 25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке. 179

Общество Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов. 5

Происшествия Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. 34

Общество Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью. 36

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,1K

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 462

Общество Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавируса Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч иен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии. 178

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 4

Политика Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel. 3

Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. 5

Общество Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 747

Фигурное катание Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.