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Саминвестор

ЦБ рассмотрит предложение сделать кредитные каникулы постоянными

Сегодня, 29 октября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рассмотрит предложение сделать кредитные каникулы постоянными.В источнике
С чего всё началось
Известия

Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными

Центробанк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора. Такая инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, рассказали газете несколько участников мероприятия.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Кредитные каникулы в России предложили сделать постоянными

URA.Ru20:13
Газета.Ru

Центробанк рассмотрит идею сделать механизм кредитных каникул постоянным

Газета.Ru20:00
News.ru

Кредитные каникулы в России могут стать постоянными

News.ru17:46
ТАСС

«Известия»: ЦБ рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным

ТАСС19:27
РЕН ТВ

Механизм кредитных каникул в России может стать постоянным

РЕН ТВ18:36
Телеканал 360°

Центробанк изучит предложение о введении постоянных кредитных каникул

Телеканал 360°19:37
Известия

Механизм кредитных каникул могут сделать постоянным

Известия17:52

Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

Заместитель главы ведомства Бен Кучинелли заявляет, что заранее подготовленные команды уже готовы пресекать любые попытки организовать массовые беспорядки по результатам выборов 3 ноября.
Discover2427 октября в 03:31

В Госдуме предложили заменить пенсионные баллы на ранги

Москва, 29 октября 2020, 09:05 — REGNUM Ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам» предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР).
REGNUM02:05

Россия попросила приостановить исполнение решений по искам ЮКОСа

Российские власти попросили Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного России при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина.
Ведомости01:03

На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление

Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году, сообщается на сайте университета.
РИА Новости00:49

«Краснодар» и «Зенит» проиграли во втором туре Лиги чемпионов

Ошибки Матвея Сафонова не позволили "Краснодару" набрать очки в игре против лондонского "Челси", петербургский "Зенит" уступил дортмундской "Боруссии", а Лионель Месси вышел на второе место по количеству голевых передач за все время выступлений в турнире.
Газета.Ru02:06

Лор рассказал, как отличить потерю обоняния при коронавирусе от симптомов гайморита

Кошелев настаивает, что при появлении любых симптомов ОРВИ, в том числе при насморке, гнойных выделениях из носа, потере возможности воспринимать запахи, в первую очередь необходимо сдать тест на коронавирус, чтобы исключить опасное и крайне заразное заболевание.
Москва 2401:30

Иностранный софт отведут от госзакупок

Критерии отечественного ПО предложили уточнить В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили Минцифры разделить требования к разработчикам софта, претендующим на преференции при госзакупках и на сохранение льготы по НДС в рамках "налогового маневра" с 2021 года.
Коммерсантъвчера в 18:01