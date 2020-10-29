ЦБ рассмотрит предложение сделать кредитные каникулы постоянными
Сегодня, 29 октября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рассмотрит предложение сделать кредитные каникулы постоянными.В источнике
С чего всё началось
Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными
Центробанк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора. Такая инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, рассказали газете несколько участников мероприятия.
Известия17:01
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