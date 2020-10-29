Иностранный софт отведут от госзакупок

Критерии отечественного ПО предложили уточнить В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили Минцифры разделить требования к разработчикам софта, претендующим на преференции при госзакупках и на сохранение льготы по НДС в рамках "налогового маневра" с 2021 года.