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Саминвестор

ЦБ рассмотрит предложение сделать кредитные каникулы постоянными

Сегодня, 29 октября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рассмотрит предложение сделать кредитные каникулы постоянными.В источнике
С чего всё началось
Известия

Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными

Центробанк рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным, сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора. Такая инициатива обсуждалась на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, рассказали газете несколько участников мероприятия.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Кредитные каникулы в России предложили сделать постоянными

URA.Ru20:13
News.ru

Кредитные каникулы в России могут стать постоянными

News.ru17:46
Телеканал 360°

Центробанк изучит предложение о введении постоянных кредитных каникул

Телеканал 360°19:37
ТАСС

«Известия»: ЦБ рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным

ТАСС19:27
РЕН ТВ

Механизм кредитных каникул в России может стать постоянным

РЕН ТВ18:36
Газета.Ru

Центробанк рассмотрит идею сделать механизм кредитных каникул постоянным

Газета.Ru20:00
Известия

Механизм кредитных каникул могут сделать постоянным

Известия17:52

Минздрав обязал врачей согласовывать все комментарии по коронавирусу

Министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Ведомостивчера в 09:26

Школьница погибла в ДТП за рулем легковушки под Волгоградом

По предварительным данным, 14-летняя девочка скончалась в результате получения серьезных травм в дорожно-транспортном происшествии, говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Народные новостивчера в 12:04

Фармкомпании сообщили о трудностях с поставками в Россию 40 млн упаковок лекарств

Из-за нестабильной работы системы маркировки в России «зависло» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM).
Коммерсантъ00:56

«Магнит» в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в третьем квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза (на 174,1%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,62 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ03:19

В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в угрозе убийством учителю за поставленную ему тройку по английскому языку, сообщает краевое СУСК РФ.
РИА Новости01:09

Apple продлила сериал «Тед Лассо» на 3-й сезон ещё до производства 2-го

«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу, который работает в канзасском колледже, но получает необычное предложение отправиться в Англию, чтобы привести к успеху местную команду.
Evo-rus.com02:28

Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии

Посольство России высмеяло утверждения, появившиеся в ряде испанских СМИ, о том, что следствие на основе прослушки телефонных разговоров сделало вывод о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат.
Lenta.ru19:05

В Европе стартовали работы по проектированию аппарата для уборки космического мусора

Со слов главы постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишеля, технические работы по проектированию систем аппарата Clearspace-1 для уборки космического мусора стартовали в Европе в июле 2020 года, пишет ТАСС.
Инфоросвчера в 05:53