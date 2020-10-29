«Магнит» в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в третьем квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза (на 174,1%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,62 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.