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ЦБ рассмотрит продажу ВТБ всей группы банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»

ЦБ рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие» вместе с одноименным банку НПФ и «Росгосстрахом».
Forbes
В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании.
РБК
Глава ВТБ Андрей Костин в июне уверял, что ВТБ хватает средств на покупку банка «ФК Открытие» и госбанк лишь ждет оценки актива.
РБК
ВТБ – второй крупнейший банк с 19,4 трлн рублей активов, «ФК Открытие» занимает 8-е место с активами в 3,2 трлн рублей.
Frank Media

Подробнее о событии

Центробанк собирается продать ВТБ всю группу «Открытие»
Коммерсантъ04:20
ЦБ планирует продать ВТБ всю группу банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»
RB.RU03:15
Банк России хочет продать ВТБ всю группу «Открытие»
Накануне.Ru19:08
ЦБ собирается продать ВТБ всю группу «Открытие», включая «Росгосстрах», НПФ и брокера
Sostav.ru02:45
В ЦБ заявили о планах продать ВТБ всю группу «Открытие» с «Росгосстрахом»
РБК02:32
ЦБ рассмотрит продажу ВТБ всей группы банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»
Forbes21:32
ВТБ купит у ЦБ «Росгосстрах» вместе с «Открытием»
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