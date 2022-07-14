ForbesЦБ рассмотрит продажу ВТБ всей группы банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»ЦБ рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие» вместе с одноименным банку НПФ и «Росгосстрахом».ForbesВ группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании.РБКГлава ВТБ Андрей Костин в июне уверял, что ВТБ хватает средств на покупку банка «ФК Открытие» и госбанк лишь ждет оценки актива.РБКВТБ – второй крупнейший банк с 19,4 трлн рублей активов, «ФК Открытие» занимает 8-е место с активами в 3,2 трлн рублей.Frank MediaЧитать далееСвернутьАК&МАК&МFrank MediaРБКT24Подробнее о событииЦентробанк собирается продать ВТБ всю группу «Открытие»Коммерсантъ04:20ЦБ планирует продать ВТБ всю группу банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»RB.RU03:15Банк России хочет продать ВТБ всю группу «Открытие»Накануне.Ru19:08ЦБ собирается продать ВТБ всю группу «Открытие», включая «Росгосстрах», НПФ и брокераSostav.ru02:45В ЦБ заявили о планах продать ВТБ всю группу «Открытие» с «Росгосстрахом»РБК02:32ЦБ рассмотрит продажу ВТБ всей группы банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»Forbes21:32ВТБ купит у ЦБ «Росгосстрах» вместе с «Открытием»Компания03:07Показать ещёОценить56Поделиться