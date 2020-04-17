Экономика
BFM.ruЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
Территория новостей 08:58
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
Здоровье
«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей
«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Происшествия
Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины
Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль.
REGNUM вчера в 05:26
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Кино
Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена
Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
Известия 17:00
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Футбол
Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания
Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
Bookmaker-ratings.ru 12:27
Политика
Совфед одобрил закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Сенаторы на заседании в пятницу проголосовали за закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
RuNews24.ru 10:32
Авто
«Сошел с дистанции» новый Ford Focus RS
Как пишет автомобильное издание SpeedMe.ru со ссылкой на источники, производитель решил больше не выпускать Focus RS Mk4.
Мой Брянск 14:52
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
Трамп представил план отмены карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва 06:52
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Общество
Число умерших людей с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч
Общее число умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в мире превысило 150 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:32
Экономика
«Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.
РИА Новости 16:22
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости 03:29
Политика
Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Политика
Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса.
Piter.tv 12:52
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит 12:30