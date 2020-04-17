Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев.

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это основной вариант, который планируется рассмотреть советом директоров.

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

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