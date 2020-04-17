Экономика
ВедомостиЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании
Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это основной вариант, который планируется рассмотреть советом директоров.
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Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомпания 04:21
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