Экономика
РБКЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.
Читать в источнике
Оценить60
Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомпания 04:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:15
Автоспорт
«Формула-1» может провести три гонки в Сильверстоуне
Матч ТВ вчера в 16:58
Здоровье
На Кубани выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом
Что касается отдельных муниципалитетов, то больше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Краснодаре (19), по два случая - в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах, в Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском районах выявлено по одному случаю заражения новой инфекцией.
Российская газета 04:59
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Происшествия
В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве
Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
Lenta.ru 05:08
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Происшествия
В Москве мужчина переоделся полицейским, чтобы гулять по городу
В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное ношение форменной одежды МВД и нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 04:08
Фигурное катание
Cosmopolitan показал, как проходила фотосъемка Загитовой
АиФ Удмуртия вчера в 09:44
Здоровье
В ФМБЦ рассказали о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.
Известия 01:51
Общество
Несколько регионов России накроет аномальное тепло
Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
Здоровье
37 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
17 апреля стало известно о том, что в Верхневолжье подтверждено еще 37 случаев заражения COVID-19.
КП - Тверь 04:30
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Общество
Оперативный штаб Кубани проведёт прямую трансляцию своего заседания
Сегодня, 17 апреля, в 14 часов губернатор Краснодарского края проведёт публичное заседание Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края.
Прибой 03:05
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Культура
Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус
Piter.tv вчера в 05:38
Общество
Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за борьбу с коронавирусом
С выплат медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, не будут брать НДФЛ.
Первый Тульский 04:26
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 04:23