Экономика

РБКРБКЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.
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Эльвира Набиуллина
Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомпания 04:21

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