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ЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручки

В Банке России рассматривают возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами.
РБК
Также, в соответствии с указом, Банк России рассматривает обращения организаций в части продления срока обязательной продажи валютной выручки, резюмировал представитель регулятора.
РБК
В Центробанке также заявили, что банк не обладает полномочиями по ограничению банковской маржи при продаже валютной выручки.
РБК
Как писали «Ведомости» 11 апреля, экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке.
Ведомости

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ЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручки
РБК20:39
В ЦБ сообщили о возможном смягчении требований к продаже валютной выручки
Ведомостивчера в 16:17
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