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ЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручки

В Банке России рассматривают возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами.
РБК
Также, в соответствии с указом, Банк России рассматривает обращения организаций в части продления срока обязательной продажи валютной выручки, резюмировал представитель регулятора.
РБК
Например, продление сроков обязательной продажи выручки, изменение минимального порога реализации, в частности, расчёт норматива исходя из расходов на импорт и других параметров.
Говорит Москва
В Центробанке также заявили, что банк не обладает полномочиями по ограничению банковской маржи при продаже валютной выручки.
РБК

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В ЦБ сообщили о возможности смягчить требования к продаже валютной выручки
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ЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручки
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