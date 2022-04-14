РБКЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручкиВ Банке России рассматривают возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами.РБКТакже, в соответствии с указом, Банк России рассматривает обращения организаций в части продления срока обязательной продажи валютной выручки, резюмировал представитель регулятора.РБКНапример, продление сроков обязательной продажи выручки, изменение минимального порога реализации, в частности, расчёт норматива исходя из расходов на импорт и других параметров.Говорит МоскваВ Центробанке также заявили, что банк не обладает полномочиями по ограничению банковской маржи при продаже валютной выручки.РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНВечерняя МоскваГлавный региональныйГазета.RuПодробнее о событииВ ЦБ сообщили о возможности смягчить требования к продаже валютной выручкиГлавный региональный22:16ЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручкиРБК20:39Самое цитируемоеЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручкиГазета.Ru22:47ЦБ планирует смягчить требования к продаже валютной выручкиRB.RU22:41ЦБ России планирует смягчить требования к продаже валютной выручкиФАН23:08РБК: Банк России рассматривает возможность смягчить требование к продаже валютной выручкиLenta.ru21:34В ЦБ сообщили о возможном смягчении требований к продаже валютной выручкиВедомостивчера в 16:17Показать ещёОценить25Поделиться